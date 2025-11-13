GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzincanlının 'gençlik iksiri' pazardaki yerini aldı! Kapış kapış gidiyor
HaberlerGündem Haberleri Erzincanlının 'gençlik iksiri' pazardaki yerini aldı! Kapış kapış gidiyor

Erzincanlının 'gençlik iksiri' pazardaki yerini aldı! Kapış kapış gidiyor

13.11.2025 - 09:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Erzincan’da doğal şifa kaynağı olarak bilinen gilaburu meyvesi tezgâhlardaki yerini aldı. Halk arasında "gençlik iksiri" olarak adlandırılan gilaburu, hem tadı hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla vatandaşların ilgisini görüyor.

1Erzincanlının 'gençlik iksiri' pazardaki yerini aldı! Kapış kapış gidiyor

Erzincan’ın özellikle yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve sonbahar aylarında hasadı yapılan gilaburu, kırmızı renkli taneleriyle dikkat çekiyor. Meyvenin suyu çıkarılarak içecek olarak tüketilirken, reçel, sirke ve salamura gibi farklı şekillerde de değerlendiriliyor.

2Erzincanlının 'gençlik iksiri' pazardaki yerini aldı! Kapış kapış gidiyor

Uzmanlar, gilaburunun yüksek oranda C vitamini, fenolik bileşikler ve antioksidan maddeler içerdiğini belirtiyor. Böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirim sağlığına katkı sağladığı yönünde bilinen gilaburu, Erzincanlılar tarafından her yıl bu dönemde ilgi görüyor.

3Erzincanlının 'gençlik iksiri' pazardaki yerini aldı! Kapış kapış gidiyor

Vatandaşlar, kış aylarında özellikle soğuk algınlıklarına karşı koruyucu etkisi nedeniyle gilaburu suyu tüketmeyi tercih ettiklerini belirtiyor. Erzincan’da birçok aktar ve seyyar satıcıda satışa sunulan gilaburu, hem doğal hem de ekonomik bir şifa kaynağı olarak sofralardaki yerini alıyor.