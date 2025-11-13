Erzincanlının 'gençlik iksiri' pazardaki yerini aldı! Kapış kapış gidiyor
13.11.2025 - 09:18Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Erzincan’da doğal şifa kaynağı olarak bilinen gilaburu meyvesi tezgâhlardaki yerini aldı. Halk arasında "gençlik iksiri" olarak adlandırılan gilaburu, hem tadı hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla vatandaşların ilgisini görüyor.
1
2
Uzmanlar, gilaburunun yüksek oranda C vitamini, fenolik bileşikler ve antioksidan maddeler içerdiğini belirtiyor. Böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirim sağlığına katkı sağladığı yönünde bilinen gilaburu, Erzincanlılar tarafından her yıl bu dönemde ilgi görüyor.