Erzincanlı çocukların kavurucu sıcaklarla yaratıcı mücadelesi: Kendi havuzlarını kendileri yaptılar!

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İlçe yakınlarından geçen derede taşlar ve naylon brandalar kullanarak küçük bir gölet oluşturan çocuklar, günün en sıcak saatlerinde burada yüzerek hem serinliyor hem de eğleniyor.Yaklaşık 3 ila 4 saatlerini doğal havuzda geçiren çocuklar, sıcak havanın etkisini buz gibi suya girerek atıyor.