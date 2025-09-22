Erzincan’ın siyah incisi için hasat zamanı! Türkiye'nin dört bir yanına satış başladı

1

Kentin önemli gelir kaynakları arasında yer alan ve 8 bin 650 dekar alanda yetiştirilen sofralık siyah üzümün hasadı devam ediyor. Kendine has tadıyla sofralık olarak talep gören Cimin üzümü, ince kabuğu ve iri tanelerinin yanında şeker oranının düşük olması dolayısıyla da tercih ediliyor.