Erzincan'ın bal üssü açıldı! 100 milyon TL'lik tesis şifa dağıtıyor

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kurulan bal işleme ve dolum tesisi, hem kent ekonomisine hem de Türkiye genelindeki arıcılara katkı sağlıyor. Erzincan'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından 100 milyon TL bedelle 2 bin 400 metrekare kapalı alana bal işleme tesisi kuruldu. Organize sanayi bölgesindeki tesis, arıcılık sektöründe kaliteyi ve hijyen standartlarını ön planda tutarak, üreticiden tüketiciye güvenli ve sağlıklı ürün akışını sağlıyor. Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kurulan fabrikayla hem çiftçiye alım garantisi hem de sofraya kaliteli bal sunuluyor.