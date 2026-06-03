Erzincan'da yılın ilk hasadı başladı! Devlet desteği ile üretime başladı, ilk çıkan ürünlerini satmadan dağıttı

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Bu kapsamda Ateş, bu yıl elde ettiği ilk çilekleri Çağlayan İlköğretim Okulu öğrencilerine dağıttı.



Geçen yıl yaşanan don olayları nedeniyle ürünlerinde büyük kayıp yaşadıklarını belirten Ateş, Erzincan Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlanan fide desteği sayesinde yeniden üretime başladıklarını söyledi.