Erzincan'da üretildi, büyük restoran zincirleri peşine düştü! 10 yıllık emeğin ardından tescillendi, şimdi üretimi artırılacak

"Milli listede bir adet tescilli çeşidimiz vardı. Bu yıl yine bir adet yerel listeye, bir adet ise milli listeye girecek şekilde tescil başvurularımız sonuçlandı. Bunlardan şeker tipi Işıl 24 kuru fasulye milli listeye girdi. Yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın ardından tescil ettirildi. Burada mesai arkadaşlarımız yoğun bir emek ortaya koydu. Yine bizim Erzincan dermasonu, bildiğiniz gibi yerel ve bölge halkının çok sevdiği, sıkça yetiştirdiği bir çeşit. Erzincan dermasonu da yerel listeye girerek tescil oldu. Her iki çeşidimizin de gen bankasına kaydını yaptırdık."