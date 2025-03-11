Erzincan'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: "Kesme kadayıf tatlısı"

‘Dökme kadayıf gibi yapılmıyor’

Kesme kadayıfın tarifi hakkında İHA muhabirine bilgi veren Ballı, "Hamurunda diğer kadayıflar gibi değil de farklılığı; içerisinde süt, yağ, yumurta, karbonat, sirke ile yoğuruyoruz. Daha sora açıp kesiyoruz. Diğer dökme kadayıflar gibi değildir. Biraz meşakkatlidir. Daha sonra tepsiye tere yağı ile yayıp cevizle süsleyip ikram ediyoruz" diye konuştu.‘‘Ramazan ayında üretim hızlandı, bayrama yakın yoğunluk artar’Üretici Fatma Ballı, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte üretimin hızlandığını bayrama yakın daha da artacağını belirterek, "Ramazan ayında daha fazla iftar sofralarını süslüyor. Bayrama yakın daha fazla insanlar birbirlerine ikram ettiği için yoğunluğumuz daha fazla olacak" ifadelerini kullandı.