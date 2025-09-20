Erzincan'da hazırlık başladı! Günlerce kurutup kışın sobada yakıyor

2

Kış için tezek hazırlığı yapan vatandaşlar, tezeğin kömüre kıyasla güvenilir ve sağlıklı olduğunu belirterek, "Ahırdan dışkıları alıp dışarıda bir araya getiriyoruz. Tezekleri yassı bir şekle getirip kurumaya bırakıyoruz. Kuruma vaktinin bitmesinin ardından belliyoruz. Daha sonra kış gelmeden kalak ediyoruz veya içerilere çekiyoruz. Ekmek yapımında ve soba yakmada kullanıyoruz. Tezekleri çok yakarsan çabuk biter, az yakarsan geç biter. Sağlığa çok iyi kömüre göre Çorbalarımızı pişiriyoruz, ekmeğimizi pişiriyoruz ve ekmeklerimizi yapıyoruz" dedi.