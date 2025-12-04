Erzincan'da altın tonuna rastlandı: Zirveye bakanlar şaşırdı
Erzincan’da gün doğumuyla birlikte ovayı kaplayan yoğun sis, Keşiş Dağı’nın zirvesinden bakıldığında adeta kartpostallık bir manzara oluşturdu.
Gazeteci Adem Küçükkaya, sabah saatlerinde şehrin üzerine çöken sis tabakasını Keşiş Dağı’nın zirvesinden görüntüledi. Gün doğumuyla birlikte ovada yoğunlaşan sis, dağın eteklerine doğru ilerleyerek denizi andıran bir görüntü ortaya çıkardı. Sisin dalga misali yamaçlara doğru yükselmesi, doğanın sunduğu eşsiz atmosferi daha da belirgin hale getirdi.
Güneşin altın renkli ışıklarının sisle buluşmasıyla oluşan büyüleyici manzara hem izleyenleri hayran bıraktı hem de objektiflere birbirinden etkileyici kareler olarak yansıdı.