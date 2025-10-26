Erzincan'da 2024 yılında kuruldu: Türkiye'nin birçok iline hizmet için eğitiliyorlar

1

Erzincan Dini İhtisas Merkezi Müdürü Gökhan Badem, "Diyanet Akademisi Erzincan Dini İhtisas Merkezi, 2024 yılı itibariyle eğitim-öğretime başladı. 86’sı aday din görevlisi, 16 tanesi Hüsn-ü Tilavet kursiyeri olmak üzere toplamda 102 hocamıza eğitim veriyoruz. Eğitim alan kursiyerlerimiz; İmam- hatip + hafız, ön lisans yahut lisans mezunu öğrencilerden oluşuyor. Erzincan Dini İhtisas Merkezinde İmam- hatip + hafız kategorisinden atanan hocalarımıza hizmet veriyoruz. 8 aylık bu eğitimin sonunda başarıyla süreci tamamlayan hocalarımız, Türkiye’nin çeşitli yerlerine atanarak din görevlisi olarak halkımıza sahih dini bilgiyi ulaştırma noktasında gayret edecekler. 12 şehirden kursiyerimiz bulunuyor. Türkiye’nin her yerinden, almış oldukları mülakat puanına göre yaptıkları tercihler sonucunda yerleşen kursiyerlerimiz, eğitimlerini başarıyla tamamladıkları takdirde görev yapmaya başlayacaklar." dedi.Eğitimlerin; Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak ezber ve yüzünden okuma, talim ve tecvid uygulamaları, temsili okuma gibi alanlardan oluştuğunu kaydeden Erzincan Dini İhtisas Merkezi Müdürü Gökhan Badem, "Bu derslerimizin yanı sıra, temel İslami ilimlerde hocalarımızın gelişimlerini tamamlayabilmeleri için tefsir, hadis, fıkıh ve akaid alanında detaylı eğitimler düzenleniyor.