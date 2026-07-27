GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzincan giderek genişliyor: Çiftçinin yeni alternatifi de bulundu
HaberlerGündem Haberleri Erzincan giderek genişliyor: Çiftçinin yeni alternatifi de bulundu

Erzincan giderek genişliyor: Çiftçinin yeni alternatifi de bulundu

27.07.2026 - 08:11Güncellenme Tarihi:

Erzincan'da ekim alanları her geçen yıl genişleyen ayçiçeği tarlaları, sarının farklı tonlarıyla doğayı renklendirirken, görenlere kartpostallık manzaralar sunuyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Erzincan giderek genişliyor: Çiftçinin yeni alternatifi de bulundu

Özellikle Tercan, Çayırlı, Kemah ve Otlukbeli ilçelerinde geniş alanlara yayılan ayçiçeği tarlaları, yaz mevsimiyle birlikte açan çiçekleriyle dikkat çekiyor.

2Erzincan giderek genişliyor: Çiftçinin yeni alternatifi de bulundu

Erzincan-Erzurum kara yolunun her iki yanında uzanan ayçiçeği tarlaları, güzergâhı kullanan sürücülere görsel şölen sunarken, bölgeden geçen vatandaşların da ilgisini çekiyor.

3Erzincan giderek genişliyor: Çiftçinin yeni alternatifi de bulundu

Havadan görüntülenen sarıya bürünmüş tarlalar ise oluşturduğu desenlerle adeta kartpostalı andıran manzaralar ortaya çıkarıyor. Doğayla iç içe eşsiz görüntüler sunan ayçiçeği tarlaları, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.