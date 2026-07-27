Erzincan giderek genişliyor: Çiftçinin yeni alternatifi de bulundu
27.07.2026 - 08:11Güncellenme Tarihi:
Erzincan'da ekim alanları her geçen yıl genişleyen ayçiçeği tarlaları, sarının farklı tonlarıyla doğayı renklendirirken, görenlere kartpostallık manzaralar sunuyor.
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Özellikle Tercan, Çayırlı, Kemah ve Otlukbeli ilçelerinde geniş alanlara yayılan ayçiçeği tarlaları, yaz mevsimiyle birlikte açan çiçekleriyle dikkat çekiyor.
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Erzincan-Erzurum kara yolunun her iki yanında uzanan ayçiçeği tarlaları, güzergâhı kullanan sürücülere görsel şölen sunarken, bölgeden geçen vatandaşların da ilgisini çekiyor.
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Havadan görüntülenen sarıya bürünmüş tarlalar ise oluşturduğu desenlerle adeta kartpostalı andıran manzaralar ortaya çıkarıyor. Doğayla iç içe eşsiz görüntüler sunan ayçiçeği tarlaları, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.