Ersun Yanal bombası! 'Her zaman' dedi taraftarlar son dakika gelişmesine dikkat kesildi

Yanal, "Fenerbahçe'de bir Ersun Yanal dönemi daha olabilir mi?" şeklinde soruya, "Her zaman. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu ölçekte, ihtiyacı olduğu güçte; Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu her yerde, tarafsız bir şekilde fikrimizi de beyan ederek, Fenerbahçe için her türlü kucağa açığız.