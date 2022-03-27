Ersun Yanal bombası! 'Her zaman' dedi taraftarlar son dakika gelişmesine dikkat kesildi
Daha önce Fenerbahçe'de görev alan ve sarı lacivertli kulüpte şampiyonluk sevinci yaşayan Ersun Yanal'ın açıklamaları camiada bomba etkisi yarattı. Aziz Yıldırım hakkında da önemli sözler sarfeden Yanal 'her şey olabilir ama bence bir olasılık görmüyorum' dedi.
Fenerbahçe'yi 2013-2014 ve 2018-2020 yılları arasında iki kez çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal, NTV Spor'daki "Kırılma Anı" programına katıldı.
Ersun Yanal, "Aziz Yıldırım ile bir kez daha çalışır mısınız?" sorusuna ise "O konjonktürün çok oluşabileceğini düşünmüyorum ama futbol çok enteresan bir oyun. İnsanların ilişkilerini futbol üzerinden değerlendirince her şey olabilir ama bence bir olasılık görmüyorum." dedi.
Çocukluğundan beri Fenerbahçeli olduğunu söyleyen tecrübeli teknik direktör, "Bundan sonra size Galatasaray, Beşiktaş ve hatta milli takım kapısı daha zor açılır." diyen Emek Ege'ye, "Her şeyin bir bedeli var, en güzel bedel en sevdiğin şeye kavuşmaktır." şeklinde yanıtladı. Yanal ayrıca, çocukluk ve kariyer hayalinin Fenerbahçe'de şampiyon olmak olduğunu ifade etti.
SERKAN AKCAN MESUT ÖZİL OLAYINI YORUMLADI!
1- Kadro dışı kararları ne kadar doğru?Mesut Özil bir süperstar ve ona göre teknik ekipten muamele bekliyor. Ne var ki, beklediği muameleyi ne Pereira ne de İsmail Kartal gösterdi. Pereira; Mesut’u, Muhammed ile terbiye etmeye çalışırken, Hatay deplasmanının 86. dakikasında oyundan genç Muhammed’i alıp, yerine Mesut’u sokmuş ve ipler yavaş yavaş kopmaya başlamıştı. İsmail Kartal ise Trabzon maçının bitimine 5 dakika kala Mesut’u, 90. dakikada da Ozan’ı oyuna sokması, üstüne Konya maçının devre arasında Mesut’u çıkarması yine 90’da Ozan’ı oyuna sokması yıldız futbolcuların kolay kabul edeceği türden kararlar değil.
İsmail Kartal, 10 maçta 21 puan topladığı için yönetimden bir güven oyu alma ihtiyacı hissetmiş olabilir. Yönetim ise lig ikinciliği yolunda hocaya böyle bir psikolojik destek sunmayı seçti. İsmail Kartal’a ‘Arkandayız hocam’ mesajı verdiler. Mesut sakatken oynamadığında sorun olmuyordu ama sağlıklıyken oynamadığında teknik ekibe psikolojik bir ağırlık yaratmış olabilir.
2- Mesut ve Ozan’dan sonra kadroda nasıl değişiklikler olmalı? Saha içinde sorumluluk kimde olmalı?
İki futbolcu da İsmail Kartal’ın planında geniş yer tutmuyorlardı. Ozan zaten oynamıyordu, Mesut ise oynadığında nadiren sahanın lideriydi. İsmail Kartal, bir tane Mesut gibi süper yetenekle oynayacağına Crespo, Zajc, Mert Hakan gibi limitlerini çok zorlayan oyuncu grubuna İrfan Can’ın liderlik etmesini tercih etti. Kalan 8 haftada İrfan’ın hücumdaki rolü çok daha belirgin olacaktır.
3- İsmail Kartal ile devam edilmeli mi?
Fenerbahçe yönetimi sadece son 1 yılda 5. hocasıyla çalışıyor. Baş döndürücü bir hoca sirkülasyonu var. Yeni sezonda da yabancı bir teknik direktör ile çalışma istekleri de cabası. İsmail Kartal var gücüyle kendini ispatlamaya çalışıyor, Trabzon maçından bu yana oyunu geliştirdi, Konyaspor maçında zirve yaptı. İsmail hoca artık 61 yaşında. Kariyerinde iki kez Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapmış bir isme ‘Yeni gelecek yabancı hocanın ekibinde yer al’ demek gerçekçi olmaz. Sanırım kariyerli bir yabancı teknik direktör ile yola devam edecekler