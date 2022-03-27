Ersun Yanal bombası! 'Her zaman' dedi taraftarlar son dakika gelişmesine dikkat kesildi

SERKAN AKCAN MESUT ÖZİL OLAYINI YORUMLADI!

1- Kadro dışı kararları ne kadar doğru?Mesut Özil bir süperstar ve ona göre teknik ekipten muamele bekliyor. Ne var ki, beklediği muameleyi ne Pereira ne de İsmail Kartal gösterdi. Pereira; Mesut’u, Muhammed ile terbiye etmeye çalışırken, Hatay deplasmanının 86. dakikasında oyundan genç Muhammed’i alıp, yerine Mesut’u sokmuş ve ipler yavaş yavaş kopmaya başlamıştı. İsmail Kartal ise Trabzon maçının bitimine 5 dakika kala Mesut’u, 90. dakikada da Ozan’ı oyuna sokması, üstüne Konya maçının devre arasında Mesut’u çıkarması yine 90’da Ozan’ı oyuna sokması yıldız futbolcuların kolay kabul edeceği türden kararlar değil.