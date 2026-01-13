GAZETE VATAN ANA SAYFA
Erbaa'da kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü

Erbaa'da kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü

13.01.2026 - 18:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TOKAT (İHA)

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kediler için yakılan sobadan çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

İddiaya göre, Erbaa ilçesi Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi’nde yaşayan A.U. ve B.U. kardeşler, baktıkları kedilerin üşümemesi için evin müştemilatında soba yaktıktan sonra pazara gitti. Bir süre sonra sobadan çıkan alevler eve sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan E.A.’nın evine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

B.U., kedilerin kurtarılmasını gözyaşlarıyla izlerken kurtarılanları ise kucağından indirmedi.

Yangın nedeniyle iki ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YANGIN SONRASI KAVGA ÇIKTI

Yangının söndürülmesinin ardından, evi yanan E.A. ve yakınları, yangına neden olduğu gerekçesiyle A.U.’ya saldırdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki grup arasında çıkan kavgayı güçlükle ayırdı.

Kavgada A.U. yaralanırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili hem yangın hem de kavga nedeniyle inceleme başlatıldı.