Erbaa'da kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü

7

YANGIN SONRASI KAVGA ÇIKTI



İddiaya göre, Erbaa ilçesi Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi’nde yaşayan A.U. ve B.U. kardeşler, baktıkları kedilerin üşümemesi için evin müştemilatında soba yaktıktan sonra pazara gitti. Bir süre sonra sobadan çıkan alevler eve sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan E.A.’ya ait eve de sıçradı.