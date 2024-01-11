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Epstein nedir? Epstein davası nedir, Türkiye’nin adı geçti mi, Epstein adasında neler oluyor?

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismarla suçlanan ve cezaevinde intihar eden iş adamı Jeffrey Epstein'in bağlantılı olduğu dava dosyaları tüm dünyada büyük bir yankı uyandırdı. 18 yaşından küçük kız çocuklarına cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla tutuklanan ve 2019’da cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein davasına ilişkin belgelerdeki “Türkiye” detayı ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Kan dondurucu iddiaların yer aldığı dosyalarda prenslerden sanatçılara siyasetçilerden Mossad'a uzanan ifşalar yer alıyor. Peki, Epstein olayı nedir, nasıl ortaya çıktı? Epstein adasında neler oluyor, Jeffrey Epstein kimdir ve Epstein nedir?

• 11 Ocak 2024 - 17:39 • Son Güncelleme:
• 11 Ocak 2024 - 17:39 • Son Güncelleme:
1Epstein nedir Epstein davası nedir, Türkiye’nin adı geçti mi, Epstein adasında neler oluyor

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismarla suçlanan ve cezaevinde intihar eden iş adamı Jeffrey Epstein'in bağlantılı olduğu dava dosyaları gündeme bomba gibi düştü. Ünlü kişilere şantaj yaptığı iddiasının yer aldığı belgelere göre Epstein, kendisine yöneltilen soruları yanıtlamayı yüzlerce kez reddediyor, belgelerde yer alan 2016 yılındaki yeminli ifadesinde Epstein, Prens Andrew'a şantaj yapmaya çalışıp çalışmadığına yönelik sorular karşısında en az 500 kez susma hakkını kullanıyor. Mağdur Jane’in ifadesine göre Jeffrey Epstein’ın Türkiye, Çekya ve Asya ülkelerinden küçük kız çocuklarını getirttiği iddiası var. Söz konusu gelişmelerin ardından Epstein olayı nedir? Epstein adasında neler oluyor? Sorularına yanıt aranmaya başlandı.

2EPSTEİN OLAYI NEDİR

EPSTEİN OLAYI NEDİR?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan ve gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Epstein'in dava dosyaları, olaylara ilişkin detaylar çok konuşuluyor.

Jeffrey Epstein, 2005'te ABD'nin Florida eyaletinde, 14 yaşında bir kızla cinsel ilişkiye girmek için para verdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Reşit olmayan birçok kız Epstein'in ve arkadaşlarının kendilerini cinsel istismara maruz bıraktığını iddia etse de mahkeme Epstein'i 2008'de tek bir kişiye cinsel istismar uygulamaktan suçlu buldu.

Milyarder, suçlu bulunmasının ardından 13 aylık bir ceza aldı. New York savcılarının Epstein'i 2019'da fuhuş ağı oluşturmaktan suçlu bulmasının ardından, milyarder gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulundu.

3Epstein nedir Epstein davası nedir, Türkiye’nin adı geçti mi, Epstein adasında neler oluyor

Davacı Virginia Giuffre, 2016 yılındaki ifadesinde İngiltere Prensi Andrew ile ilişki karşılığında kendisine 10 bin ile 15 bin ABD doları arasında ödeme yapıldığını söyledi. Prens Andrew, daha önce yaptığı bir açıklamada Giuffre ile hiç tanışmadığını öne sürmüştü. Giuffre, ayrıca bir medya kuruluşunun kendisine iki makale ve Prens Andrew ile çektirdiği bir fotoğraf için 160 bin dolar ödendiğini belirtti. İfadesinde hiçbir "başkan" ile ilişkiye girmediğini de belirten Giuffre, ancak çok tanınan bir başkanla ilişkiye girmek için "zorlandığını" öne sürdü.

Söz konusu başkanın ismini söylemeyi reddeden Giuffre, "Eğer şunu söylemem gerekirse, onun hakkında konuşulacak iyi bir insan olmadığını biliyorum, onun adını açıkça söylemeyeceğim" dedi.

Giuffre’nin ilişki için zorlandığını iddia ettiği diğer isimler arasında Harvard hukuk profesörü Alan Dershowitz, Victoria's Secret'ın sahibi Les Wexner, yatırım fonu sahibi Glenn Dubin ve ABD'nin eski Orta Doğu özel temsilcisi George Mitchell de yer alıyor. Söz konusu isimler daha önce haklarındaki iddiaları reddetmişti.

4Epstein nedir Epstein davası nedir, Türkiye’nin adı geçti mi, Epstein adasında neler oluyor

Yargıç Loretta Preska Aralık ayında, istismara uğrayan Virginia Giuffre'nin Maxwell'e karşı 2015 yılında açtığı hakaret davası kapsamında belgelerin kamuya açıklanması gerektiğine karar vermişti. Yayınlanan belgelerde İngiltere Prensi Andrew, eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Donald Trump ve ünlü şarkıcı Michael Jackson gibi isimlerle ilgili ifadelerin yer alması gündem olmuştu. Kayıtlarda Epstein'in elinde Clinton, Prens Andrew ve İngiliz iş adamı Sir Richard Branson’a ait kasetlerin bulunduğuna yönelik iddialar yer aldığı ortaya çıkmıştı.

1. 250 sayfadan oluşan son belgeler Epstein’in ortağı da olan ve kurdukları ağa 18 yaşından küçük kızlar bulmak suçlaması ile 20 yıl hapis cezası alan kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’e 2015 yılında açılan davadan alınma.

2. Bu belgelerde Sarah Ransome isimli mağdur, Epstein’ın elinde ABD eski Başkanı Bill Clinton, Donald Trump, ayrıca İngiltere Prensi Andrew ve milyarder işadamı Sir Richard Branson’ın seks kasetleri olduğunu gördüğünü ve hatta kasetleri kopyaladığını iddia ediyor.

5Epstein nedir Epstein davası nedir, Türkiye’nin adı geçti mi, Epstein adasında neler oluyor



3. Ransome 2016’da New Yorker dergisine bu iddiaları tamamen uydurduğunu açıklıyor.

4. 2018’de Epstein ve Maxwell ile “miktarı açıklanmayan” tazminat davası sonrası uzlaşıyor.

5. ITV’ye dün verdiği röportajda ise “O zaman korktuğum için öyle söyledim. Eminim o kasetler bir yerlerde” diyor. Ancak kopyaladığını iddia ettiği kasetlere dair bir kanıt sunamıyor.

6JEFFREY EPSTEİN NASIL ÖLDÜ

JEFFREY EPSTEİN NASIL ÖLDÜ?

ABD’li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamaları ile 6 Temmuz 2019’da New York’ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderilmişti. Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti.

İngiliz medya patronu Robert Maxwell'in kızı Ghislaine Maxwell, Epstein'ın suçlarındaki rolü nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

7EPSTEİN DAVASINDA TÜRKİYE İDDİASI NEDİR

EPSTEİN DAVASINDA TÜRKİYE İDDİASI NEDİR?

Gelelim Türkiye iddiasına. Geçen hafta açıklanan belgelerde- dosya no 1328’de- mağdur avukatı Katherine W. Ezell, 13 Nisan 2010’da Epstein’in özel pilotu Nadya Marçinko’ya, çapraz sorguda, şu soruları soruyor:

Soru 1: 15 yaşındaki mağdur Jane’e (Doe 102 kod adı) Jeffrey Epstein ve/veya Ghislaine Maxwell tarafından pasaportlar alındığı ve Palm Beach, New York, Santa Fe, Los Angeles, San Francisco, St. Louis, Avrupa, Karayipler ile Afrika’ya götürüldüğünü biliyor muydunuz?

Soru 2: Yine mağdur Jane’in ifadesine göre Jeffrey Epstein’ın Türkiye, Çekya ve Asya ülkelerinden küçük kız çocuklarını getirttiği iddiası var. Bunun farkında mıydınız?

Soru 3: Jeffrey Epstein uluslararası seks çocuk işçisi ticaretine dahil olmuş mudur?

8HER YERDE TAŞERONLARI VAR

HER YERDE TAŞERONLARI VAR

Marçinko sorulara yanıt vermiyor. Ancak belgelere de giren bu iddia gündemde. Eski New York Polis Departmanı Teşkilatı Toplum Koordinatörü Erhan Yıldırım diyor ki: “Davayı 2015’den beri takip ediyorum. Bir Türk mağdur olduğunu biliyorum ama Türkiye detayı ile ilk kez karşılaştım. Sonuçta bu bir iddia. Ne kadar doğru? Bilemeyiz. ABD eski Başkanı Trump’ın Epstein’ın ‘seks adası’na gittiği de iddia edilmişti ama oraya hiç gitmediği ortaya çıktı. Elbette her iddia ciddiyetle değerlendirilmeli. Ancak bu iddia propagandaya çevrilmek üzere kayıtlara da ‘sokulmuş’ olabilir. Öte yandan dünyada çocuk ticareti diye de bir gerçek var. Her yerde taşeronları var ve özellikle terör gruplarını etkin şekilde kullanıyorlar. Belki bir ayağı Türkiye’ye uzandı (?) Olabilir. Türkiye’den 4 bin kilometre uzakta, Hollanda’nın Maastricht kentinde bulunan ve depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki Türk çocukla ilgi Türk makamların girişim başlattığını da hatırlatalım. O çocuk oraya nasıl gitti? Dolayısıyla bu iddianın gerçekliği acil şekilde araştırılmalıdır.”