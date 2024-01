Epstein nedir? Epstein davası nedir, Türkiye’nin adı geçti mi, Epstein adasında neler oluyor?

HER YERDE TAŞERONLARI VAR

Marçinko sorulara yanıt vermiyor. Ancak belgelere de giren bu iddia gündemde. Eski New York Polis Departmanı Teşkilatı Toplum Koordinatörü Erhan Yıldırım diyor ki: “Davayı 2015’den beri takip ediyorum. Bir Türk mağdur olduğunu biliyorum ama Türkiye detayı ile ilk kez karşılaştım. Sonuçta bu bir iddia. Ne kadar doğru? Bilemeyiz. ABD eski Başkanı Trump’ın Epstein’ın ‘seks adası’na gittiği de iddia edilmişti ama oraya hiç gitmediği ortaya çıktı. Elbette her iddia ciddiyetle değerlendirilmeli. Ancak bu iddia propagandaya çevrilmek üzere kayıtlara da ‘sokulmuş’ olabilir. Öte yandan dünyada çocuk ticareti diye de bir gerçek var. Her yerde taşeronları var ve özellikle terör gruplarını etkin şekilde kullanıyorlar. Belki bir ayağı Türkiye’ye uzandı (?) Olabilir. Türkiye’den 4 bin kilometre uzakta, Hollanda’nın Maastricht kentinde bulunan ve depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki Türk çocukla ilgi Türk makamların girişim başlattığını da hatırlatalım. O çocuk oraya nasıl gitti? Dolayısıyla bu iddianın gerçekliği acil şekilde araştırılmalıdır.”