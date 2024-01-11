Epstein nedir? Epstein davası nedir, Türkiye’nin adı geçti mi, Epstein adasında neler oluyor?
ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismarla suçlanan ve cezaevinde intihar eden iş adamı Jeffrey Epstein'in bağlantılı olduğu dava dosyaları tüm dünyada büyük bir yankı uyandırdı. 18 yaşından küçük kız çocuklarına cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla tutuklanan ve 2019’da cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein davasına ilişkin belgelerdeki “Türkiye” detayı ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Kan dondurucu iddiaların yer aldığı dosyalarda prenslerden sanatçılara siyasetçilerden Mossad'a uzanan ifşalar yer alıyor. Peki, Epstein olayı nedir, nasıl ortaya çıktı? Epstein adasında neler oluyor, Jeffrey Epstein kimdir ve Epstein nedir?
• 11 Ocak 2024 - 17:39 • Son Güncelleme:
• 11 Ocak 2024 - 17:39 • Son Güncelleme: