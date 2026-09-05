Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Hakkari madencilikte merkez olacak

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Hakkari'nin uzun süredir ziyaret etmeyi planladıkları illerden biri olduğunu belirten Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı kapsamında kendi sorumluluk alanlarımızda önemli hedefler belirledik. Hakkari'nin de Türkiye Yüzyılı'ndaki hedeflerimiz doğrultusunda politikalarımızı ve programlarımızı inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.