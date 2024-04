En güzel resimli Ramazan Bayramı mesajları 2024 sözleri! Dini, duygusal, hadisli, kısa ve öz, etkileyici, farklı, yazılı ve sözlü en yeni Bayram mesajları seçenekleri!

,



SEVGİLİYE BAYRAM MESAJLARI



En güzel Anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile CANIM SEVGİLİM. Bayramın mübarek olsun.



Aşkım..! Bayramını en yüce ve en samimi duygularımla kutlarım. Yüzün daima bayram sevinci içinde gülsün..!



Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramımız mübarek olsun.



En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlümüzce olsun sevgilim!



Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Ramazan Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz Gibi Olsun inşallah Can yoldaşım!



Bugün yanında olamasam da sen hep benimlesin, şeker gibi bayramlarda yeniden bayramlaşmak ve hiç ayrılmamak dileğiyle, Ramazan Bayramımız kutlu olsun…