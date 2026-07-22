En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor
Türkiye'de otomobil satın almak isteyenler sıfır ya da ikinci el araç araştırırken en az masraf çıkaracak modelleri tercih ediyor. Bu 20 aracı alan sürücülerin sanayiye kolay kolay uğramadığı düşünülüyor.
Türkiye'de sıfır ve ikinci el araç fiyatları hiç olmadığı kadar yüksek. Eskiden 1 yıl çalışıp para biriktiren vatandaş ayağını yerden kesecek bir otomobil satın alabiliyordu. Şimdi uzun süre birikim yapsa bile gönlüne göre otomobil bulamayan vatandaşın öncelikleri belli oldu.
Araç satın alırken en çok dikkat edilen durum az arıza yapması ve parçasının ucuz olması. Türkiye şartlarında sanayi ustalarına göre en az arıza yapan 20 otomobil modeli belli oldu.
Kişiden kişiye değişse de birçok sanayi ustası ve araç kullanıcısının tavsiye ettiği modelleri listeledik.
20 - Suzuki Vitara 1.6 VVT (Atmosferik)
19 - Toyota Avensis 1.6 / 2.0
18 - Hyundai Elantra 1.6 D-CVVT
17 - Volvo S60 2.0T (Eski Nesil / Beş Silindir)
16 - Nissan Micra 1.2 (Manuel)
15 - Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC
14 - Mazda 6 2.0 Skyactiv
13 - Honda Jazz 1.4 i-VTEC
12 - Toyota Auris 1.6 Valvematic
11 - Kia Rio 1.4 CVVT
10 - Hyundai Getz 1.3 / 1.4 MPI
9 - Subaru Forester 2.0 (Atmosferik)
8 - Suzuki Swift 1.2 Dualjet
7 - Toyota Yaris 1.33 VVT-i
6 - Honda CR-V 2.0 i-VTEC
5 - Mitsubishi Lancer 1.6
4 - Toyota Hilux 2.4 D-4D
3 - Mazda 3 1.5 Skyactiv
2 - Honda Civic 1.6 i-VTEC
1 - Toyota Corolla 1.6 Atmosferik