En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

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Türkiye'de sıfır ve ikinci el araç fiyatları hiç olmadığı kadar yüksek. Eskiden 1 yıl çalışıp para biriktiren vatandaş ayağını yerden kesecek bir otomobil satın alabiliyordu. Şimdi uzun süre birikim yapsa bile gönlüne göre otomobil bulamayan vatandaşın öncelikleri belli oldu.