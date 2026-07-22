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En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

22.07.2026 - 15:26Güncellenme Tarihi:

Türkiye'de otomobil satın almak isteyenler sıfır ya da ikinci el araç araştırırken en az masraf çıkaracak modelleri tercih ediyor. Bu 20 aracı alan sürücülerin sanayiye kolay kolay uğramadığı düşünülüyor.

1En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

Türkiye'de sıfır ve ikinci el araç fiyatları hiç olmadığı kadar yüksek. Eskiden 1 yıl çalışıp para biriktiren vatandaş ayağını yerden kesecek bir otomobil satın alabiliyordu. Şimdi uzun süre birikim yapsa bile gönlüne göre otomobil bulamayan vatandaşın öncelikleri belli oldu.

2En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

Araç satın alırken en çok dikkat edilen durum az arıza yapması ve parçasının ucuz olması. Türkiye şartlarında sanayi ustalarına göre en az arıza yapan 20 otomobil modeli belli oldu.

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3En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

Kişiden kişiye değişse de birçok sanayi ustası ve araç kullanıcısının tavsiye ettiği modelleri listeledik.

4En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

20 - Suzuki Vitara 1.6 VVT (Atmosferik)

5En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

19 - Toyota Avensis 1.6 / 2.0

6En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

18 - Hyundai Elantra 1.6 D-CVVT

7En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

17 - Volvo S60 2.0T (Eski Nesil / Beş Silindir)

8En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

16 - Nissan Micra 1.2 (Manuel)

9En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

15 - Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC

10En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

14 - Mazda 6 2.0 Skyactiv

11En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

13 - Honda Jazz 1.4 i-VTEC

12En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

12 - Toyota Auris 1.6 Valvematic

13En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

11 - Kia Rio 1.4 CVVT

14En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

10 - Hyundai Getz 1.3 / 1.4 MPI

15En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

9 - Subaru Forester 2.0 (Atmosferik)

16En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

8 - Suzuki Swift 1.2 Dualjet

17En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

7 - Toyota Yaris 1.33 VVT-i

18En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

6 - Honda CR-V 2.0 i-VTEC

19En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

5 - Mitsubishi Lancer 1.6

20En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

4 - Toyota Hilux 2.4 D-4D

21En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

3 - Mazda 3 1.5 Skyactiv

22En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

2 - Honda Civic 1.6 i-VTEC

23En az masraf çıkaran 20 otomobil: Bunları satın alan sanayiye para ödemiyor

1 - Toyota Corolla 1.6 Atmosferik