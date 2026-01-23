Emekli olduktan sonra sadece yardım etmek için başladı, usta oldu! Yapımı 3 gün sürüyor, 12 yılda onlarcasını üretti

3

Çeşme yapımında kullandığı doğal taşın ömrünün sınırsız olduğunu vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yani taşa dışarıdan bir darbe olmadığı sürece ömrü sınırsız. Diğer çeşmeler ve bunların aralarında çok ciddi fark var. Hem işçilik anlamında, hem dayanıklılık anlamında. Örneğin toprağın altını kazıyorsunuz kemer taşlar çıkıyor ve hala duruyor bir eser olarak. Bu çeşmeler de onlar gibi dünya durdukça muhafazasını koruyacak."Taşın dünyada çok önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Günümüze kadar tüm olup bitenler hep taş ve insan ilişkisiyle buraya geldi. Kitabeler, yazıtlar geçmişimizi hep taştan öğreniyoruz. Onun için taş çok mühim bir şey." diye konuştu.Yılmaz, taşları işlemenin çok zorlu olduğunu belirterek, "Çeşmede kullandığım bir kemer taşının ham hali 100 kilogram. Yerinden çıkıyor, araca yükleniyor, atölyede iniyor. Bunu en az 10 kez elimizde indirip kaldırıyoruz. Bu da bir taşta insan için 1,5 ton yapıyor." ifadesini kullandı.