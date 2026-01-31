Emekli mühendisin evde otururken aklına geldi! 4 yılda yüzlercesini bedavaya yaptı

2

Uysaler, AA muhabirine, insanların oyuncaklara kıymet vermesinden mutluluk duyduğunu söyledi.



Emeklilik döneminde hem yetişkinlerin hem de çocukların hayatlarına bu şekilde dokunabildiğini dile getiren Uysaler, bozulan oyuncakları bir hasta olarak nitelendirdiğini belirtti.



Uysaler, onları iyileştirmek için de uğraştığını kaydederek, "Oyuncakların bir hastalığı var ve ben iyileştirmeye çalışıyorum. Nasıl bir doktor hastasının sırtını dinleyip, boğazına bakarak tedavi yöntemi arıyor, biz de sıkıntının nereden kaynaklandığını tespit edip gidermeye çalışıyoruz. Aslında buraya bir nevi hastane diyebiliriz." dedi.



Emeklilik sonrasında bir arayış içinde olduğunu ve arkadaşının tavsiyesi ile bu işe başladığını aktaran Uysaler, şöyle devam etti:



"Arkadaşım çocuklarının oyuncaklarını tamir edeceği bir yer bulamayınca bana getirdi. Onun bana, 'Sen bu işi niye yapmıyorsun?' demesiyle de buna başladım. Yaklaşık 4 sene de 1000 oyuncak tamir ettim. Bu da bine yakın çocuğu sevindirmişiz demek oluyor. Normalde emekli olunca insanlar bir araya gelip kahvehanelerde veya parklarda farklı şeylerle uğraşıyorlar. Ben hep aktif olarak bu tip şeylerle uğraştım. Evde oturmak açıkçası çok sıkıcıydı. Bir arayışım vardı. İlk başta böyle bir şey kurunca 'Beni kim arar?' diye düşündüm. Daha sonra kafama yattı ve telefonla sosyal medya hesaplarını aktif ettim. Yaklaşık 10 gün sonra oyuncak bebekle alakalı telefon geldi. İlk başta biraz gerildim. Çünkü bir arkadaşınıza yapmak ile bir hizmet vermek aynı şey değil. Başlangıç oldu. Keyif aldığım bir durum."