Emekli aylığı bağlanan da o maaşı alır! 5 yıl şartı var...

3-Anne ve babanın vefatının 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde; Her ikisi de SSK’lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır. Her ikisi Bağkur’lu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir. Her ikisi Emekli Sandığı’na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.