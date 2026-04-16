Emekli albay kışlayı bıraktı, kampüse indi: Sınıf arkadaşları torunu yaşında

Edebiyat Fakültesi'nden İletişim Fakültesi'ne yatay geçiş yaptığını da vurgulayan Kaya, "Harp okulundan sonra Sistem Mühendisliği diploması verildi. O da yüksekokul statüsünde geçiyor. 2013 yılında da Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü Yüksekokulu’na başladım. Daha sonrasında Edebiyat Fakültesi'ne kayıt yaptırdım. Orayı kazanmıştım. Oradan 2024 senesinde yatay geçişle İletişim Fakültesi’ne geçtim. Sözel olan bütün bölümler hayatın kendisiyle çok alakalı. Çünkü, iletişim çağında yaşıyoruz. Gelişen teknolojiler var. Benim için ilham verici tarafları var. Çünkü biz askeri hayatta halka ilişiklerle ilgili bir eğitim görmedik. Bakış açımı genişletmesi açısından çok faydalı oldu. O yüzden bu bölümü tercih ettim" diye konuştu.'BENİM İÇİN BURADA BULUNMAK AYRICA BİR MUTLULUK KAYNAĞI'Kariyer danışmanlığı hedefinin olduğunu belirten Ersan Kaya, "Sınıftaki öğrencilerle yaş farkından dolayı yadırgama ya da yadsıma olmadı ama bende kendi tecrübelerimi onlar ile paylaşırken, arkadaşların dinamizminden ve gençliğinden faydalanıyorum. Onların dinamizmi bana motivasyon veriyor. İletişim Fakültesi'nde özellikle belirtmem gereken ve en çok dikkatimi çeken şey hocalarımızın çok donanımlı olmasıdır. Teorik değil daha çok uygulamalı kısmında sorgulama ve üretme açısından son derece teşvik ediciler. O yönden bölümü beğeniyorum ve seviyorum. Benim için burada bulunmak ayrıca bir mutluluk kaynağı. Eğer yurt dışına açılabilirsem, kariyer danışmanlığı hedefim var. Burada öğrendiklerimin de ilerde bana kılavuz olacağını düşünüyorum. Eğer o dönem geldiğinde akademik anlamda geliştirme planım olursa veya teşvik edilirsem yüksek lisans gibi şeylerde yapabilirim" ifadelerini kullandı.