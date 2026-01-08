Elif Kumal'ın nefesi yetmedi, sevgilisinin nabzı ortaya çıkardı! Sır dolu ölümde akıllı saat detayı
Balıkesir'de kamp yaptığı bölgede sevgilisiyle tartışıp kamptan ayrılan ve ölümü kesinleşen Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi hala aralanmadı. Ancak sevgilisi Enis G.'nin akıllı kol saatindeki yüksek nabız Kumal'ın kamptan ayrıldığı saatle birebir örtüştü.
Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta kamp yaptığı arkadaşı Enise G. ile tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Elif Kumal'ın bulunması amacıyla jandarma, itfaiye, AFAD ekiplerince arama çalışması yürütülmüş, çok sayıda noktada arama çalışması yapılmıştı.
8 gün sonra Yukarıyapıcı Göleti'nde bulunan otomobil içinde Kumal'ın "suda boğularak" hayatını kaybettiği belirlenmişti. 33 yaşındaki Elif Kumal'ın ölümüyle ilgili ihtimaller soruşturma birimleri tarafından titizlikle inceleniyor.
KIRIK ARAÇ PARÇASI ELİF'İN ARACINA AİT ÇIKTI
Elif Kumal'a ait araçta yapılan incelemelerde, sürücü hava yastığının patlamadığı, buna rağmen perde yan hava yastıklarının patlayarak açıldığı belirlendi.
Aracın alt kısmında ciddi hasar ve parçalanma olduğu tespit edilirken, olayın ilk günlerinde göl kıyısında bulunan alt muhafaza parçasının da Elif Kumal'ın aracına ait olduğu da kesinleşti.
Ayrıca, araca sonradan takıldığı belirlenen ön tampon korumalığına ait gri renkteki alt plastik parçaların, arama kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde göl kıyısında bulunduğu, aracın göletten çıkarılmasının ardından yapılan incelemede ise bu parçaların da aynı araca ait olduğu anlaşıldı.
Olaydan hemen sonra Jandarma'yı aramadığı için gözaltına alınan erkek arkadaşı Enis G.'nin ifadesi de soruşturma birimleri tarafından detaylı olarak incelendi.
İfadesinde Elif'in otomobiliyle ayrıldıktan sonra koşarak peşinden gittiğini anlatan Enis G.'nin kolundaki akıllı saatte nabzının koştuğu için yükseldiği, daha sonra bölgedeki su deposunun güvenlik kameralarına takıldığı belirlendi.
Elif G.'nin aracının su deposu bölgesine hiç gelmeden gölete düştüğü ortaya çıkarken, erkek arkadaşının Elif gölete düştüğü sırada onu farklı bölgede aradığı tespit edildi.
SON KONUŞTUĞU İSİM TANIK OLARAK İFADE VERDİ
Elif'in son olarak görüşme yaptığı isimler arasında olan kız arkadaşının da ifadesi alındı.
Elif'in kamp alanından ayrıldıktan sonra aradığı arkadaşı ifadesinde "Ben Enis'i çok seviyorum ama olmuyor. Bunu ona söyleyin" dediği, daha sonra görüşmelerinin sonlandığını anlattı.
Enis G.'nin de Elif'i kamp yerinden ayrıldıktan sonra aradığı, gölete düşmesinin ardından telefonun kapandığı belirlendi.