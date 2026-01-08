Elif Kumal'ın nefesi yetmedi, sevgilisinin nabzı ortaya çıkardı! Sır dolu ölümde akıllı saat detayı

5

Ayrıca, araca sonradan takıldığı belirlenen ön tampon korumalığına ait gri renkteki alt plastik parçaların, arama kurtarma çalışmalarının ilk günlerinde göl kıyısında bulunduğu, aracın göletten çıkarılmasının ardından yapılan incelemede ise bu parçaların da aynı araca ait olduğu anlaşıldı.