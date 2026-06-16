EGM ATAMA SORGULAMA 2026 | Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Sorgulama Ekranı: Tıkla Atama Yerini Öğren

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2026 yılı atama sonuçları ile ilgili aramalar hız kazandı. “EGM atama sorgulama ekranı açıldı mı?”, “Polis atama yerleri belli oldu mu?”, “2026 emniyet atamaları ne zaman açıklanacak?” gibi sorular özellikle emniyet personeli ve adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Atama süreciyle ilgili resmi açıklama beklenirken gözler EGM’den gelecek duyurulara çevrildi. Peki son durum ne, atama sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?