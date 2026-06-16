EGM ATAMA SORGULAMA 2026 | Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Sorgulama Ekranı: Tıkla Atama Yerini Öğren
EGM atama sonuçları 2026 açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü atama sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Polis atamaları ne zaman açıklanacak, atama yerleri nasıl öğrenilir? Binlerce personelin merakla beklediği EGM atamalarıyla ilgili son durum, sorgulama detayları ve en çok aranan sorular bu haberde…
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2026 yılı atama sonuçları ile ilgili aramalar hız kazandı. “EGM atama sorgulama ekranı açıldı mı?”, “Polis atama yerleri belli oldu mu?”, “2026 emniyet atamaları ne zaman açıklanacak?” gibi sorular özellikle emniyet personeli ve adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Atama süreciyle ilgili resmi açıklama beklenirken gözler EGM’den gelecek duyurulara çevrildi. Peki son durum ne, atama sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?
EGM ATAMA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?
Emniyet atama sonuçları 2026 belli oldu. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, amir ve polis memuru rütbesindeki 19 bin 96 personelin yer değiştirme işlemlerinin açıklandığını bildiirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı son dakika duyuru ile EGM 19 bin 96 emniyet personeli görev yeri değişikliğinin yayımlandığı bildirdi. Bu gelişme sonrası Emniyet atama sonuçları isim listesi sorgulama ekranına gözler çevrildi.
EGM ATAMA SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILIR?
Atama sonuçları açıklandığında adaylar ve personel, atama yerlerini öğrenmek için EGM atama sorgulama ekranını kullanabilecek. Sorgulama işlemi genellikle şu adımlarla yapılır:
https://kbs.egm.gov.tr/my.policy adresine giriş yapılır
T.C. kimlik numarası, kullanıcı adı ve parola girilir
Atama sonucu ekran üzerinden görüntülenir
Sistem açıldığında yoğunluk yaşanabileceğinden kullanıcıların sabırlı olması önerilir.
POLİS ATAMA YERLERİ NASIL BELİRLENİR?
Emniyet atamaları belirlenirken birçok kriter dikkate alınır:
Hizmet süresi ve kıdem
Görev yeri ihtiyacıPersonelin tercihleri
Branş ve görev alanı
Bu kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucu personelin yeni görev yerleri belirlenir.
ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA NE OLUR?
Atama sonuçlarının ilan edilmesinin ardından:
Personel belirlenen tarihte yeni görev yerine katılır
Görev teslim ve başlama süreçleri tamamlanır
Gerekli durumlarda idari düzenlemeler yapılır
Atama süreci resmi takvim doğrultusunda ilerler.
SIKÇA SORULAN SORULAR
EGM atama sonuçları 2026 açıklandı mı?
Evet, dün itibariyle açıklandı.
Atama yerleri nasıl öğrenilir?https://kbs.egm.gov.tr/my.policy adresinden öğrenilir
Sorgulama ekranı açıldı mı?
Şu an için erişime açıldığına dair resmi bir duyuru yapılmadı.
Atama sonuçlarına itiraz edilebilir mi?
Gerekli durumlarda belirlenen prosedürler çerçevesinde itiraz hakkı bulunabilir.