Edirne'ye hayat verecek 8 milyon metreküplük can damarı: Şehrin su sorununa devlet müdahalesi

Böylece hem mevcut hat yenilenmiş olacak hem de kente daha güçlü, modern ve uzun ömürlü bir su iletim sistemi kazandırılacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Edirne ve çevresindeki yerleşimlerde içme suyu kalitesinin artırılması ve su arzında güvenli bir yapıya geçilmesi bekleniyor. Kentin yaşadığı su probleminin devlet eliyle çözüme kavuşturulması hedefleniyor.