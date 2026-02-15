Edirne'de tarihi köprü için sarı alarm! Dev tomruklar tıkadı
15.02.2026 - 15:53
Edirne’de debisi yükselerek "sarı alarm" seviyesine ulaşan Meriç Nehri'nin getirdiği tonlarca atık ve dev tomruklar, tarihi köprülerin ayaklarını tıkadı.
Edirne'de son günlerde etkisini artıran yağışlı hava nehir debilerini harekete geçirdi. Bölgedeki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Meriç Nehri'nde "sarı alarm" durumuna geçildi.
Nehrin üst havzasından sürüklenen ağaç gövdeleri, dev tomruklar ve evsel atıklar, kentin simgelerinden tarihi Meriç Köprüsü’nün kemerlerinde birikti.
Suyun yüzeyini kaplayan plastik şişe ve kirlilik tabakası, tarihi köprünün ayaklarında adeta bir set oluşturdu.
Kemerlerin tıkanması nedeniyle suyun tahliyesinde güçlük yaşanırken, vatandaşlar biriken yığınların tarihi yapıya zarar vermesinden endişe ediyor.