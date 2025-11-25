Edirne'de sütte verimi artıracak hamle! 52 besiciye erken teşhis cihazı dağıtıldı

4

"Yenilikçi çözümlerle sürümüzdeki verimi arttıracağız"



Programda besicileri bilgilendiren Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş, "Öncelikle hayvancılığı geliştirme projesinde bu tür inovatif yaklaşımlar verimin takip edilmesine ki, buradaki meme iltihabından dolayı kaynaklanan ve diğer hayvanlara geçen bu bakterilerle beraber sürünün meme sağlığının ve süt veriminin gitmesine yol açıyor.