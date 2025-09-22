Edirne'de Selimiye Camisi etrafında şölen! Milyonluk araçlar göz doldurdu

5

Son 25 yıldır dünyanın dört bir yanından sosyal medya fenomenleri, girişimciler, spor, müzik ve sinema dünyasının ünlü isimlerini buluşturan Gumball 3000 Rallisi, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Edirne'deki durak ise hem katılımcılara hem de otomobil tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. 26. kez düzenlenen Ralli organizasyonu, İspanya'nın Ibiza Adası'nda sona erecek.