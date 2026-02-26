Edirne’de sel baskını: Tarihi caminin restorasyonu durma noktasında! Debi yükseldi, mezar taşları görünmez oldu

6

Camide görevli Mustafa Yılmaz ise, "Bu Allah'ın bir hikmeti. Kaç senedir böyle bir yağış ve bu ölçüde bir taşkın olmamıştı. Su bir anda geldi ve her yeri bastı. Gece baktığımda su yükselmeye devam ediyordu. Şimdi çekilmesini bekliyoruz. Toprak kuruyup ısındıktan sonra mezarları kıbleye uygun şekilde yeniden düzenleyeceğiz. İnşallah camimizi en kısa sürede toparlayacağız" diye konuştu.