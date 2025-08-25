Edirne'de köylüler ilk kez gördü: Göletlerde su kalmadı

4

Bu sene yaşanan kuraklığın geçmiş yıllarda yaşanan kuraklıktan daha etkili olduğunu ifade eden Necati İstipli, "Göletlerde su kalmadı, yer altı suları çekildi. Allah'tan gelen her şeye razıyız" açıklamasında bulundu. Köy halkından Ali Arabacıoğlu da, ilk kez böyle kurak bir sene yaşadıklarını belirterek, gölette yaşanan kuraklığa dikkat çekti.