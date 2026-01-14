Edirne'de katil 15 yaşında: Okul bahçesinde Gülden'i 30 kere bıçakladı! Cezası belli oldu

6





‘EN AĞIR CEZAYI ALMALI’



İstinaf kararını değerlendiren Gülden Coni’nin ablası Nurhan Alüzrek, E.A.’nın en ağır cezayı almasını istediklerini belirterek, "Biz en ağır cezayı talep ediyoruz. Maalesef ki kanunlara göre 15 yaşında bir çocuğun en uzun alabileceği ceza 20 sene. Fakat bu bir 20 sene infaz yasasıyla 12 seneye düştüğü için hiçbir şekilde bizi memnun etmedi. Bu yüzden biz daha ağır bir ceza istiyoruz. Bu yüzden katilin kesinlikle 15 yaşında olduğuna inanmıyoruz. Sebebi de otuz saniyede kardeşimi 30 bıçak darbesiyle katletmesi ve bunu planlı yapması. Önceden arkadaşlarından silah istemesi, arkadaşlarına anlatması, ‘Ben Gülden'i öldüreceğim’ demesi. Bunu 15 yaşında bir çocuk yapamaz bizim gözümüzde. Bu yüzden biz katilin gerçek yaşını istiyoruz. O yüzden tekrardan başvurduk istinaf mahkemesine. Kemik yaşı talep edeceğiz. Eğer kemik yaşı da ölçülürse en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi. (DHA)