Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenliklerine davetler başladı! Turistler heyecana ortak oldu

Edirne'de baharın habercisi olan Kakava ve Hıdırellez şenlikleri için geri sayım başladı. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan ve binlerce turist ağırlayan Kakava ve Hıdırellez şenliklerine kısa bir süre kala yöresel kıyafetlerini giyen Roman vatandaşlar, 9/8’lik müzik eşliğinde dans ederek hem Edirnelileri hem de turistleri Kakava ve Hıdırellez şenliklerine davet etti.