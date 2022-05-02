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MagazinEce Ronay'dan takipçisine 'çatlak' tepkisi: Bakmak istemiyorsan yallah
HaberlerMagazin Haberleri Ece Ronay'dan takipçisine 'çatlak' tepkisi: Bakmak istemiyorsan yallah
• 02 Mayıs 2022 - 12:58 • Son Güncelleme:

Ece Ronay'dan takipçisine 'çatlak' tepkisi: Bakmak istemiyorsan yallah

Adı Mehmet Ali Erbil'le yaşanan taciz iddialarıyla gündeme gelen ve bebek bekleyen sosyal medya fenomeni Ece Ronay, sosyal medya hesabından plajda çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Bir takipçisinin çatlakları üzerine yaptığı yoruma sinirlenen Ronay, "Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum. Bakmak istemiyorsan yallah" ifadelerini kullandı.

• 02 Mayıs 2022 - 12:58 • Son Güncelleme:
1Ece Ronaydan takipçisine çatlak tepkisi: Bakmak istemiyorsan yallah
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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, şu sıralar annelik heyecanı yaşıyor. Kısa süre sonra bebeğini kucağına alacak olan Ronay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayı da ihmal etmiyor. Ronay son olarak fotoğrafına gelen bir yoruma sinirlendi.

2KUMLARIN ÜSTÜNDE POZ VERDİ

KUMLARIN ÜSTÜNDE POZ VERDİ

Rihanna özentisi olduğu yönünde eleştirilere sert çıkan Ece Ronay kumların üstüne süper mini göğüs dekolteli tulumuyla pozlar verdi.

3BAKMAK İSTEMİYORSAN BAKMA

"BAKMAK İSTEMİYORSAN BAKMA"

Ece Ronay'ın pozlarına çatlaklarıyla ilgili yorum yağdı.

4Ece Ronaydan takipçisine çatlak tepkisi: Bakmak istemiyorsan yallah

Ünlü fenomen ise bir takipçisine "Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum görmek istemiyorsan bakma yallah" diyerek tepki gösterdi. (mynet)

5Ece Ronaydan takipçisine çatlak tepkisi: Bakmak istemiyorsan yallah

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Ece Ronay'dan takipçisine 'çatlak' tepkisi: Bakmak istemiyorsan yallah

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