• 02 Mayıs 2022 - 12:58 • Son Güncelleme:
Ece Ronay'dan takipçisine 'çatlak' tepkisi: Bakmak istemiyorsan yallah
Adı Mehmet Ali Erbil'le yaşanan taciz iddialarıyla gündeme gelen ve bebek bekleyen sosyal medya fenomeni Ece Ronay, sosyal medya hesabından plajda çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Bir takipçisinin çatlakları üzerine yaptığı yoruma sinirlenen Ronay, "Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum. Bakmak istemiyorsan yallah" ifadelerini kullandı.
• 02 Mayıs 2022 - 12:58 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, şu sıralar annelik heyecanı yaşıyor. Kısa süre sonra bebeğini kucağına alacak olan Ronay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayı da ihmal etmiyor. Ronay son olarak fotoğrafına gelen bir yoruma sinirlendi.
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