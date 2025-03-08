Ece Gürel'in ölümünün ardından sır dolu detaylar: Tarot, kurşun dökme, meditasyon yapmış
Mimar Ece Gürel'in ölümünün ardından sır dolu detaylar merak ediliyor. Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Meditasyonla ilgilenen Ece Gürel’in ormanda 4 gün boyunca yaşadıkları sır perdesini korurken, savcılık ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Gürel'in tarot falı baktığı ve kurşun döktüğünü gösteren paylaşımları ortaya çıktı. İşte detaylar...
• 08 Mart 2025 - 07:55 • Son Güncelleme:
• 08 Mart 2025 - 07:55 • Son Güncelleme: