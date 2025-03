Ece Gürel'in ölümünün ardından sır dolu detaylar: Tarot, kurşun dökme, meditasyon yapmış

YILLAR ÖNCE TELEVİZYONDA ANLATMIŞ... ‘BURÇLARI SEVİYORUM VE İLGİLENİYORUM’

ECE Gürel’in, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında da astrolojiye olan ilgisinden bahsettiği ortaya çıktı. Gürel, programın sunucusunun kendisine yönelttiği sorulara şöyle yanıt vermiş: “İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunuyum. 2’nci üniversitem de adalet. Şu an hukuk sekreterliği yapıyorum. Hayalim, Avustralya’ya gitmek. Ağabeyim orada yaşıyor. 3’üncü üniversiteyi okuyorum şu an, laborant ve veterinerlik. Şu an için peyzajı daha çok sıcak buluyorum kendime. Kendi mesleğimi yani. (İş bulma sıkıntısına ilişkin) Sektör biraz daha kötü olduğu için bizde, o yüzden. Burçlarla ilgileniyorum. Seviyorum. Benim için bir hobi. O şekilde. Bayağı araştırıyorum.”