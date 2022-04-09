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MagazinEbru Şahin, sevgilisi Cedi Osman'ın yeni yaşını kutladı: 'İyi ki güldün...'
HaberlerMagazin Haberleri Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman'ın yeni yaşını kutladı: 'İyi ki güldün...'
• 09 Nisan 2022 - 15:51 • Son Güncelleme:

Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman'ın yeni yaşını kutladı: 'İyi ki güldün...'

Şimdilerde ATV'de yayınlanan 'Destan' adlı dizide başrol oynayan Ebru Şahin, bir süredir NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile aşk yaşıyor. Ayrı ülkelerde yaşasalar da mutlu birliktelikleri devam eden ikiliden güzel oyuncu, sevgilisinin yeni yaşını Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla kutladı.

• 09 Nisan 2022 - 15:51 • Son Güncelleme:
1Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osmanın yeni yaşını kutladı: İyi ki güldün...
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Final yapan 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle büyük bir şöhret yakalayan Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz aylarda atmıştı.

2Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osmanın yeni yaşını kutladı: İyi ki güldün...

Aşkları 2020 yazında Alaçatı’da başlayan çiftten Ebru Şahin, Kapadokya'da sevgilisine "Evet" yanıtını vermişti.

3YANIMDA OLMASI EN GÜZEL HEDİYE

"YANIMDA OLMASI EN GÜZEL HEDİYE"

Geçtiğimiz aylarda Zekeriyaköy'de araçlarıyla seyir halinde objektiflere takılan ünlü çift, durdukları sıra da basın mensuplarının sorularına cevap vermişti.

4Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osmanın yeni yaşını kutladı: İyi ki güldün...

14 Şubat Sevgililer Günü'nü ayrı geçirdiklerini ifade eden Cedi Osman, "Ben Amerika'daydım. Ama bizim için 14 Şubat, 16 Şubat oldu. Telefi ettik" demişti.

5Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osmanın yeni yaşını kutladı: İyi ki güldün...

27 yaşındaki güzel oyuncu Ebru Şahin ise, konuyla ilgili, "Cedi'nin İstanbul'a gelmesi, şu an yanımda olması en güzel hediye" şeklinde konuşmuştu.

6Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osmanın yeni yaşını kutladı: İyi ki güldün...

Evlilik haberlerinin hatırlatılması üzerine Cedi Osman, "Planlı bir şey yok şu an açıkçası. En doğru zamanda olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

7İYİ Kİ GÜLDÜN

"İYİ Kİ GÜLDÜN"

Ayrı ülkelerde yaşasalar da mutlu birliktelikleri devam eden ikiliden Cedi Osman, dün 27 yaşına bastı. Şahin de sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı.

8Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osmanın yeni yaşını kutladı: İyi ki güldün...

Güzel oyuncu, paylaşımına; "İyi ki güldün, Yeni yaşın hoş gelsin her şeyim. Seni seviyorum" notunu düştü. Müstakbel eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan ünlü basketbolcu ise "İyi ki hayatımdasın seni çok seviyorum" yorumunu yaptı.

9ONU GÖRDÜĞÜM GÜN BUNU BİLİYORDUM

"ONU GÖRDÜĞÜM GÜN BUNU BİLİYORDUM"

Öte yandan Cedi Osman, daha önce verdiği bir röportajda Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden bahsetmişti.

10Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osmanın yeni yaşını kutladı: İyi ki güldün...

Sözlerine, "Hayatımdaki en güzel şey..." şeklinde başlayan Cedi Osman, "Çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O benim için gerçekten çok özel" diye konuşmuştu.

11Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osmanın yeni yaşını kutladı: İyi ki güldün...

Basketbolcu, cümlelerini, "O bir tane... Onu gördüğüm gün bunu biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp, teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay!" şeklinde noktalamıştı.

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