• 09 Nisan 2022 - 15:51 • Son Güncelleme:
Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman'ın yeni yaşını kutladı: 'İyi ki güldün...'
Şimdilerde ATV'de yayınlanan 'Destan' adlı dizide başrol oynayan Ebru Şahin, bir süredir NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile aşk yaşıyor. Ayrı ülkelerde yaşasalar da mutlu birliktelikleri devam eden ikiliden güzel oyuncu, sevgilisinin yeni yaşını Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla kutladı.
• 09 Nisan 2022 - 15:51 • Son Güncelleme:
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Final yapan 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle büyük bir şöhret yakalayan Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz aylarda atmıştı.
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