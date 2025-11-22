GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEber Gölü bu kez de kirliliğe teslim oldu!
HaberlerGündem Haberleri Eber Gölü bu kez de kirliliğe teslim oldu!

Eber Gölü bu kez de kirliliğe teslim oldu!

22.11.2025 - 08:22Güncellenme Tarihi:

Afyonkarahisar'da bir çok canlıya ev sahipliği yapan Eber Gölü kuraklığın ardından şimdi de kirlilik ile gündem oldu.

1Eber Gölü bu kez de kirliliğe teslim oldu!

Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan su seviyesi önceki yıllara göre gözle görülür seviyelere düşen Eber Gölü'nde şimdi de kirlilik baş gösterdi. Gölde insan kaynaklı çöpler kıyıya vururken bazı noktalarda ise çöpten adacıklar oluştu.

2Eber Gölü bu kez de kirliliğe teslim oldu!

Bir çok canlıya ev sahipliği yapan göldeki kirlilik çevre sakinleri ile gölü ziyarete gelenleri tedirgin etti.

3Eber Gölü bu kez de kirliliğe teslim oldu!

Vatandaşlar özellikle Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerini arttırması talebinde bulunarak, yapılacak denetimler ile göldeki kirlilik seviyesinin azalacağını ifade etti.