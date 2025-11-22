Eber Gölü bu kez de kirliliğe teslim oldu!

1

Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan su seviyesi önceki yıllara göre gözle görülür seviyelere düşen Eber Gölü'nde şimdi de kirlilik baş gösterdi. Gölde insan kaynaklı çöpler kıyıya vururken bazı noktalarda ise çöpten adacıklar oluştu.