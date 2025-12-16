Eber Gölü alarm veriyor! Hiçbir canlı kalmadı, yaşam tamamen bitti

2

Gölde hiçbir canlı yaşamıyor. Balık yok. Eber Gölü, turna ve sazan balığıyla meşhur bir göldü. Maalesef şu an gölde balık yok, kurbağa yok, hiçbir canlı yok. Çünkü fabrika ve metal atıkları tamamen göldeki yaşamı yok etti" dedi.