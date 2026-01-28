GAZETE VATAN ANA SAYFA
Düzce'nin köylerinde başladı: Şubat ayında hizmete giriyor

28.01.2026 - 11:38

Düzce Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, köy yollarının altyapısını güçlendirmek ve drenaj sistemlerini iyileştirmek amacıyla Yaka köyünde beton v kanal altyapı çalışmalarına başlandı.

Düzce'de köy yollarında yağmur ve yüzey sularının kontrollü şekilde tahliyesini sağlamak üzere yürütülen çalışmalarla, özellikle yoğun yağış dönemlerinde oluşabilecek su birikintileri, yol bozulmaları ve güvenlik risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yapımı süren beton v kanallar sayesinde yol altyapısının daha dayanıklı hale getirilmesi ve ulaşım güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Sahada titizlikle sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Yaka köyünde yol konforu ve sürüş güvenliğinin önemli ölçüde artırılması planlanıyor.

Yetkililer, il genelinde köy yollarına yönelik altyapı ve drenaj iyileştirme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda aralıksız devam edeceğini belirterek, yapılan hizmetlerin vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.