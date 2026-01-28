Düzce'nin köylerinde başladı: Şubat ayında hizmete giriyor

1

Düzce'de köy yollarında yağmur ve yüzey sularının kontrollü şekilde tahliyesini sağlamak üzere yürütülen çalışmalarla, özellikle yoğun yağış dönemlerinde oluşabilecek su birikintileri, yol bozulmaları ve güvenlik risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.