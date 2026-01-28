Düzce'nin köylerinde başladı: Şubat ayında hizmete giriyor
Düzce Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, köy yollarının altyapısını güçlendirmek ve drenaj sistemlerini iyileştirmek amacıyla Yaka köyünde beton v kanal altyapı çalışmalarına başlandı.
Yapımı süren beton v kanallar sayesinde yol altyapısının daha dayanıklı hale getirilmesi ve ulaşım güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Sahada titizlikle sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Yaka köyünde yol konforu ve sürüş güvenliğinin önemli ölçüde artırılması planlanıyor.
Yetkililer, il genelinde köy yollarına yönelik altyapı ve drenaj iyileştirme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda aralıksız devam edeceğini belirterek, yapılan hizmetlerin vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.