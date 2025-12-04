Düzce'nin dağlarında fark edildi: Kısmet deyince ortaya çıktı
04.12.2025
Doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken Düzce'de, sonbaharın son günlerinde renk cümbüşü yaşanıyor. Mevsim manzarası, havadan da görüntülendi.
Kentin özellikle yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda hakim olan sarı, kahverengi ve kızılın farklı tonları, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Doğanın sunduğu bu eşsiz görsel şölen, havadan dron ile görüntülenerek kayıt altına alındı.
Sonbaharın son demlerini yaşamak isteyen vatandaşlar, kentin önemli turizm noktalarından biri olan Gırgın Mesire Alanı'na ilgi gösteriyor.
Özellikle hafta sonunu fırsat bilerek bölgeye gelen doğaseverler, sararan yaprakların arasında kamp kurup doğa yürüyüşleri yaparak mevsimin tadını çıkarıyor. Temiz havası ve renklenen doğasıyla ziyaretçilerini ağırlayan bölge, fotoğraf tutkunları için de doğal bir stüdyo imkanı sağlıyor.
