Düzce'de yoğun ilgi var: Yöre halkı destanı anlatan tıra koştu
Çanakkale'de destan yazan Türk ordusunun kahramanlığını anlatan Çanakkale Savaşları tırı Düzcelilerden yoğun ilgi gördü. Destanın yazıldığı toprakları ve savaşları anlatan tırı ziyaret edenler, Çanakkale'yi de görmek için o topraklara gidiyor.
Dünya'nın en modern ordularına vatan toprağının verilemeyeceğini gösteren Çanakkale destanı tıra sığdı. Kahramanlığımızı anlatan tır 3 günlük program için Düzce'ye geldi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan Çanakkale Savaşları tırı Anıtpark Meydanın da vatandaşlardan, öğrencilerden yoğ-un ilgi gördü. Tırı gezen öğrenciler o destanı ve Çanakkale ruhunu tekrar yaşarken zaman zaman duygusal anlarda yaşadılar.
Öğrenciler, Atatürk ve silah arkadaşları Çanakkale'de destan yazdılar ve o toprakları düşmana vermediler. Seyit Onbaşı ve kahraman Mehmetçik ise vatan toprağımızı kahramanca savundular diye konuştular.
Çanakkale Savaşları tır sorumlusu Necmi Can Akyıldız ise tır hakkında bilgiler vererek şöyle konuştu; "Çanakkale savaşları tırımız Türkiye'nin bütün illerini gezerek Çanakkale ruhunu tekrar tekrar yaşatmaya çalışıyor. Türkiye'nin bütün illerini gezdik. Artık Balkan ülkeleri, Azerbaycan'a da giderek orada da Çanakkale savaşını anlatıyoruz" diye konuştu.