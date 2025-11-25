Düzce'de yoğun ilgi var: Yöre halkı destanı anlatan tıra koştu

2

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan Çanakkale Savaşları tırı Anıtpark Meydanın da vatandaşlardan, öğrencilerden yoğ-un ilgi gördü. Tırı gezen öğrenciler o destanı ve Çanakkale ruhunu tekrar yaşarken zaman zaman duygusal anlarda yaşadılar.