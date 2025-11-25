GAZETE VATAN ANA SAYFA
Düzce'de yoğun ilgi var: Yöre halkı destanı anlatan tıra koştu

25.11.2025 - 15:55Güncellenme Tarihi:

Çanakkale'de destan yazan Türk ordusunun kahramanlığını anlatan Çanakkale Savaşları tırı Düzcelilerden yoğun ilgi gördü. Destanın yazıldığı toprakları ve savaşları anlatan tırı ziyaret edenler, Çanakkale'yi de görmek için o topraklara gidiyor.

Dünya'nın en modern ordularına vatan toprağının verilemeyeceğini gösteren Çanakkale destanı tıra sığdı. Kahramanlığımızı anlatan tır 3 günlük program için Düzce'ye geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan Çanakkale Savaşları tırı Anıtpark Meydanın da vatandaşlardan, öğrencilerden yoğ-un ilgi gördü. Tırı gezen öğrenciler o destanı ve Çanakkale ruhunu tekrar yaşarken zaman zaman duygusal anlarda yaşadılar.

Öğrenciler, Atatürk ve silah arkadaşları Çanakkale'de destan yazdılar ve o toprakları düşmana vermediler. Seyit Onbaşı ve kahraman Mehmetçik ise vatan toprağımızı kahramanca savundular diye konuştular.

Çanakkale Savaşları tır sorumlusu Necmi Can Akyıldız ise tır hakkında bilgiler vererek şöyle konuştu; "Çanakkale savaşları tırımız Türkiye'nin bütün illerini gezerek Çanakkale ruhunu tekrar tekrar yaşatmaya çalışıyor. Türkiye'nin bütün illerini gezdik. Artık Balkan ülkeleri, Azerbaycan'a da giderek orada da Çanakkale savaşını anlatıyoruz" diye konuştu.