Düzce’de ulaşımda yeni dönem! O tesis hizmete açıldı

Dua edilmesinin ardından açılış kurdelesini kesen Başkan Özlü, "Çalışanlarımızın hizmet kalitelerini arttırmak maksadıyla yapılan bu bina hayırlı uğurlu olsun" diyerek binanın yapımını üstlenen Kap ve Özbakır’a teşekkür etti. Ulaşım Harekat Merkezi içerisinde ayrıca araç park alanı, bakım bölümü, mazot dolum merkezi ve araç yıkama alanı gibi birimler de yer alıyor.Açılışın ardından çalışanlara balık ekmek ikramı yapıldı.