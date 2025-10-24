Düzce’de ulaşımda yeni dönem! O tesis hizmete açıldı
Kaynak : İHA
Düzce Belediyesi, ulaşım çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirmek için önemli bir adım attı. Mergiç Mahallesi’nde inşa edilen modern dinlenme alanı, Başkan Faruk Özlü’nün katılımıyla hizmete açıldı.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Mergiç Mahallesi’nde yer alan Ulaşım Harekat Merkezi içerisinde yapımı tamamlanan dinlenme alanının açılış törenine katıldı.Düzce'de 165 otobüslük geniş filosu ile 60 güzergahta toplu ulaşım hizmeti veren Düzce Belediyesi iştirak şirketi Ulaşım A.Ş. için yeni inşa edilen harekat merkezi bünyesindeki tesiste; oturma alanları, tuvaletler ve çay ocağı bulunuyor.
Kooperatif başkanları Dursun Kap ve Gürkan Özbakır tarafından yaptırılan tesis, düzenlenen sade bir törenle hizmete açıldı.
Dua edilmesinin ardından açılış kurdelesini kesen Başkan Özlü, "Çalışanlarımızın hizmet kalitelerini arttırmak maksadıyla yapılan bu bina hayırlı uğurlu olsun" diyerek binanın yapımını üstlenen Kap ve Özbakır’a teşekkür etti. Ulaşım Harekat Merkezi içerisinde ayrıca araç park alanı, bakım bölümü, mazot dolum merkezi ve araç yıkama alanı gibi birimler de yer alıyor.Açılışın ardından çalışanlara balık ekmek ikramı yapıldı.