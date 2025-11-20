Düzce'de masal projesi 4'üncü yılına merhaba dedi!
Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Evvel Zaman İzinde Masal Projesi", aile yılı kapsamında düzenlenen açılış programıyla dördüncü yılına "merhaba" dedi.
Düzce Cevat Şahin Anaokulu öğrencilerinin Nasreddin Hoca temalı ritim gösterisiyle başlayan etkinlik, tiyatro sanatçısının sunduğu "Masal Alan Adam" masal ile devam etti. Çocuklar masalın öğretici ve keyifli dünyasında hep birlikte zaman geçirdi.
Program süresince aileler ve çocuklar; "Ailemle Lezzet Şöleni", sukulent boyama atölyesi ve ekmek yapımı etkinliği ile hem üretti hem de birlikte vakit geçirdi. Düzce’nin coğrafi işaretli balkabağı ile hazırlanan tatlar ikram edildi, ekmek yapımı aşamaları çocuklar tarafından adım adım deneyimlendi.
Düzce Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin kültürel miras, değerler eğitimi ve aile–okul iş birliğini önceleyen yapısına vurgu yaparak projeye emek veren tüm öğretmenlere, okul yöneticilerine ve ailelere teşekkür etti.
Proje, yıl boyunca farklı etkinliklerle öğrenciler ve aileleriyle birlikte uygulanmaya devam edecek.