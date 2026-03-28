Düzce'de ilginç hobisiyle dikkat çekiyor!
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ikamet eden Onur Demirel, ilginç hobisi ile dikkat çekiyor. Yıllardır gezdiği ormanlara fotokapan kuran Demirel, yaban hayvanlarının hareketlerini izlemeye başladı. Çocukluğunda gördüğü vaşak türlerini artık göremediğini söyleyen Demirel ‘İnsanın doğaya verdiği zararı başka hiç kimse veremez" dedi.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan ve çocukluğundan bu yana doğa ile iç içe olan Onur Demirel, doğal hayatı izlemek için kendisine yeni hobi oluşturdu. Ormanlık alanda gezerken bazı yaban hayvanlarının izlerine rastlayan Demirel, yaban hayvanlarının görüntüsünüde görmek için fotokapan aldı ve ormana kurdu. Yaklaşık 1 yıldır yüzlerce görüntü biriktiren Onur Demirel, ayıları, domuzları, çakalları ve tilkileri gördü.
Fotokapanlardaki görüntüleri sık sık kontrol eden Demirel, ekstra bir görüntü yakalayamadığını ancak ilerleyen zamanlarda doğada ilginç görüntüler yakalamayı hedeflediğini ifade ederek "Uzun süredir, doğa ile iç içe yaşamayı seven birisiyim. Doğada gezerken bazı yaban hayvanlarının izlerini görüyoruz. Doğada gezerken yaban hayvanlarının izlerini gördüğümde fotokapan alıp yaban hayatının doğal yaşamını izlemek istedim. Yaban hayvanlarının hareketlerini, davranışlarını, doğal yaşamını çok merak ettim. Çok ekstra bir durumla karşılaşmadım. İlerleyen zamanlarda inşallah, ekstra bir durumla karşılaşabiliriz. Aslında doğal yaşamın bu kadar sessiz olmadığını fark ettim. Tür olarak yaban hayvanlarının bulunduğum konumda hangi tür varsa onları görmeyi hedefledim. Ayıları, domuzları, tilki, çakal gördüm Görüntüleri kendi arşivimde saklıyorum. Hatıra amaçlı bekletiyorum" dedi.
‘İnsanın doğaya verdiği zararı başka hiç kimse veremez'
Çocukluğunda vaşak türlerini gördüğünü ancak zaman içerisinde vaşak göremediğini söyleyen Demirel "Bulunduğumuz konumdaki doğada çocukluk yaşlarımda gezerken vaşak türlerini çok görürdük. Ama şuan doğada uzun süre dolaşmama rağmen vaşak türünü hiç görmedim. Nesli tükenmekte olan hayvanların listesinde diye biliyorum. İnsanın doğaya verdiği zararı başka hiç kimse veremez" ifadelerini kullandı.