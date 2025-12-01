GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDüzce'de ikinci kez oldu: Yüzlerce kişi bir anda oynamaya başladı
HaberlerGündem Haberleri Düzce'de ikinci kez oldu: Yüzlerce kişi bir anda oynamaya başladı

Düzce'de ikinci kez oldu: Yüzlerce kişi bir anda oynamaya başladı

01.12.2025 - 08:20Güncellenme Tarihi:

Düzce'de ikincisi düzenlenen Kuymak Festivali'nde soğuk havaya rağmen yüzlerce kişi horon oynadı.

1Düzce'de ikinci kez oldu: Yüzlerce kişi bir anda oynamaya başladı

Düzce Kaynaşlı Gençlik Derneği tarafından düzenlenen 2. Kaynaşlı Kuymak Festivali'nde 3 gün boyunca yöresel ürünler sergilendi. Binlerce kişinin katıldığı festivalde yerel sanatçılar sahne aldı.

2Düzce'de ikinci kez oldu: Yüzlerce kişi bir anda oynamaya başladı

Festivalde katılımcılara her gün 200 kişilik kuymak dağıtılırken, soğuk havaya rağmen yüzlerce kişi horon oynadı.

3Düzce'de ikinci kez oldu: Yüzlerce kişi bir anda oynamaya başladı

Festivalden elde edilecek gelirin hasta çocukların tedavisi için harcanacağını belirten Dernek Başkanı Ömer Kadan, "Düzce Kaynaşlı Gençlik Derneği olarak her sene düzenli olarak yaptığımız Kuymak Festivali'nin gelirini, bu sene yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda hasta çocukların tedavisine bağışlayacağız.

4Düzce'de ikinci kez oldu: Yüzlerce kişi bir anda oynamaya başladı

Bu etkinliğimize katılım sağlayan Düzce ve Bolu halkına teşekkür ederim. Genellikle Trabzon yöresel ürünlerimiz var. Kars'ın kaşar ve tereyağı ve özellikle Yığılca ve Gölyaka'da üretilen bal stantları var. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

5Düzce'de ikinci kez oldu: Yüzlerce kişi bir anda oynamaya başladı