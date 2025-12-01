Düzce'de ikinci kez oldu: Yüzlerce kişi bir anda oynamaya başladı

4

Bu etkinliğimize katılım sağlayan Düzce ve Bolu halkına teşekkür ederim. Genellikle Trabzon yöresel ürünlerimiz var. Kars'ın kaşar ve tereyağı ve özellikle Yığılca ve Gölyaka'da üretilen bal stantları var. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.