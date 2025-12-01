Düzce'de ikinci kez oldu: Yüzlerce kişi bir anda oynamaya başladı
Düzce'de ikincisi düzenlenen Kuymak Festivali'nde soğuk havaya rağmen yüzlerce kişi horon oynadı.
Düzce Kaynaşlı Gençlik Derneği tarafından düzenlenen 2. Kaynaşlı Kuymak Festivali'nde 3 gün boyunca yöresel ürünler sergilendi. Binlerce kişinin katıldığı festivalde yerel sanatçılar sahne aldı.
Festivalde katılımcılara her gün 200 kişilik kuymak dağıtılırken, soğuk havaya rağmen yüzlerce kişi horon oynadı.
Festivalden elde edilecek gelirin hasta çocukların tedavisi için harcanacağını belirten Dernek Başkanı Ömer Kadan, "Düzce Kaynaşlı Gençlik Derneği olarak her sene düzenli olarak yaptığımız Kuymak Festivali'nin gelirini, bu sene yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda hasta çocukların tedavisine bağışlayacağız.
Bu etkinliğimize katılım sağlayan Düzce ve Bolu halkına teşekkür ederim. Genellikle Trabzon yöresel ürünlerimiz var. Kars'ın kaşar ve tereyağı ve özellikle Yığılca ve Gölyaka'da üretilen bal stantları var. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.