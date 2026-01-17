Düzce'de her sokakta yer alıyor! Muhtardan terk edin çağrısı geldi
Düzce merkeze bağlı Fındıklıaksu köyünde aynı noktada 5. kez heyelan meydana geldi. Bununla birlikte köyün hemen hemen her noktasında yaşanan heyelanların ardı arkası kesilmezken, aynı zamanda heyelanlar sel tehlikesi de oluşturuyor.
Köylülerin tedirgin olduğunu söyleyen Köy Muhtarı Zekeriya Beyaz, köyün taşınmasının gündemde olduğunu ve köy halkının yağışlar bitene kadar köyü terk etmesini istedi.
Düzce merkeze 10 kilometre uzaklıkta olan Fınfıklıaksu köyü coğrafi yapısıyla dağların tam ortasında ve çukurda kalıyor. Köyün yerleşik alanın etrafında bulunan dağlarda yağmurların aşırı yağması nedeniyle sık sık heyelan oluşurken, köy yolu zaman zaman heyelanlar nedeniyle kapanıyor. Son olarak köyün girişindeki noktada dün itibarıyla 5. kez heyelan meydana geldi, yol tek şeride düştü. Köy muhtarı Zekeriya Beyaz, yaptığı incelemelerde heyelanın artarak devam edebileceği konusunda tespitler yaptı. Ayrıca köyün yerleşik alanının içinde de dağlardan kayan toprak ve ağaçlar evlerin üzerine düşüyor ve dereleri kapatıyor. Bu durum ise sel riskini de beraberinde getiriyor.
Heyelan tehlikesi geçmiyor’
Fındıklıaksu köyü Muhtarı Zekeriya Beyaz, 2026 yılı başlarında yağmurların aşırı yağdığını ve toprağın yumuşadığını belirterek "2026 yılına girerken çok ciddi yağışlarla karşı karşıya kaldık. Bu yağışların bize getirdiği olumsuzluklar, büyük heyelanlara neden oldu. Toprağın yumuşaması ve birden bire yağmurun aşırı şiddetli yağması heyelan tehlikesini oluşturmaya başladı. Bu heyelanlar nedeniyle köy halkımız tedirgin olmaya başladı. Ciddi bir heyelan daha olabilir. 3-4 heyelan oldu. Bunları toparladık. İl Özel İdaresi gerekeni yapıyor. Ancak heyelan büyük olduğu için bunu çözmemiz zor. Daha fazlası ve daha çoğu olabilir. Bu yüzden tedirginliğimiz devam ediyor" dedi.
‘Köyün taşınması konusunda çalışmalar başladı’
Köyün afet bölgesi ilan edildiğini ve taşınması için başka bir alanda yer arayışlarının başladığını dile getiren Beyaz, "Köyün hemen hemen her noktasında tehlike var. Köyden girdiğimiz andan itibaren yolun sağ tarafının birinci derece heyelan bölgesi olduğu kurumlar tarafından tespit edildi. Heyelanların neticesinde bizde tespitlerin doğru olduğunu gördük. Ciddi bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. Ayrıca köyün tam ortasından bir dere geçiyor. Yerleşik alanımız dar olduğu için hem yerleşik alan, hem dere hem yol hepsi bir arada. Toplam 100 metrelik bir alan içinde yerleşik alanımız var. Bu yerleşik alan içinde 2023 yılında ciddi taşkınlar oluştu. Cumhurbaşkanımızın genelgesi ile afat bölgesi ilan edildi. Bununla ilgili devletimiz çalışma yapıyor. Köyün taşınmasıyla ilgili bir karar var. Bununla ilgili yer tahsisi çalışması bekleniyor. Ancak yer tahsis çalışmaları devam ederken, bu heyelan ve seller oluşur tedirginliğimizde devam ediyor ve korkuyoruz" ifadelerini kullandı.
‘Şimdilik imkanı olan köyü terk etsin’
İmkanı olan vatandaşların köyü terk etmesini isteyen Muhtar Zekeriya Beyaz, "Öncelikle köye gelmek isteyenlerin tedbirli olması gerekiyor. Bizlerle irtibat kurabilirler. Her dakika heyelan olma ihtimali çok yüksek. Bir insanımızın burnunun kanamasını istemeyiz. Herhangi bir sorun yaşanmasını istemeyiz. Herkesin dikkatli olması lazım. Eğer yaşlıları ve hastaları varsa bir an önce bu kişileri emin ellere almaları gerekiyor. Şimdilik köyü terk etsinler. Risk büyük olduğu için bu tedbirleri almak zorundayız" şeklinde konuştu.