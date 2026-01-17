Düzce'de her sokakta yer alıyor! Muhtardan terk edin çağrısı geldi

3





‘Köyün taşınması konusunda çalışmalar başladı’



Köyün afet bölgesi ilan edildiğini ve taşınması için başka bir alanda yer arayışlarının başladığını dile getiren Beyaz, "Köyün hemen hemen her noktasında tehlike var. Köyden girdiğimiz andan itibaren yolun sağ tarafının birinci derece heyelan bölgesi olduğu kurumlar tarafından tespit edildi. Heyelanların neticesinde bizde tespitlerin doğru olduğunu gördük. Ciddi bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. Ayrıca köyün tam ortasından bir dere geçiyor. Yerleşik alanımız dar olduğu için hem yerleşik alan, hem dere hem yol hepsi bir arada. Toplam 100 metrelik bir alan içinde yerleşik alanımız var. Bu yerleşik alan içinde 2023 yılında ciddi taşkınlar oluştu. Cumhurbaşkanımızın genelgesi ile afat bölgesi ilan edildi. Bununla ilgili devletimiz çalışma yapıyor. Köyün taşınmasıyla ilgili bir karar var. Bununla ilgili yer tahsisi çalışması bekleniyor. Ancak yer tahsis çalışmaları devam ederken, bu heyelan ve seller oluşur tedirginliğimizde devam ediyor ve korkuyoruz" ifadelerini kullandı.