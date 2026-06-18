Düzce'de ata tohumu seferberliği! Belediye sonbaharda ev ev gezip tamamen ücretsiz dağıtacak

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Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk, ata tohumu çalışmalarının hem üretimi artırmayı hem de vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçladığını belirterek, "Geçen yıl elde ettiğimiz ata tohumlarını bu yıl fide haline getirerek daha geniş bir alanda üretime başladık. Bu yıl sonunda elde edeceğimiz tohumları kurutarak ekim-kasım aylarında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtmayı planlıyoruz. Çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza örnek olmak, ata tohumu üretimini teşvik etmek ve tarımsal faaliyetlerin daha bilinçli yürütülmesini sağlamak istiyoruz" dedi.