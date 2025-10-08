Düzce'de ata tohumu projesinde ekim başladı! Kastamonu'dan getirilen bereketli buğday toprakla buluşuyor

2

Tarım Akademisi Başkanı Mücella Öztürk'ün gözetiminde, siyez buğdayının anavatanı Kastamonu'dan getirtilen tescilli tohumlar 7 dönümlük araziye ekildi. Proje ile Anadolu'nun binlerce yıllık tarım kültürünün yaşayan mirası olan siyez buğdayı tohumlarının çoğaltılması, çiftçilerin üretime teşvik edilmesi ve Düzce'de siyez buğdayı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.