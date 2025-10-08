Düzce'de ata tohumu projesinde ekim başladı! Kastamonu'dan getirilen bereketli buğday toprakla buluşuyor
Düzce Belediyesi, yerel tarımsal üretimi canlandırmak ve genetik mirası korumak amacıyla Tarım Akademisi arazisinde Ata Tohumu Yetiştiriciliği Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, Kastamonu’dan temin edilen siyez buğdayı ata tohumları büyük bir özenle toprakla buluşturuldu. Türkiye’nin en eski buğday türlerinden biri olan siyez, dayanıklılığı ve besin değeriyle biliniyor.
Tarım Akademisi Başkanı Mücella Öztürk'ün gözetiminde, siyez buğdayının anavatanı Kastamonu'dan getirtilen tescilli tohumlar 7 dönümlük araziye ekildi. Proje ile Anadolu'nun binlerce yıllık tarım kültürünün yaşayan mirası olan siyez buğdayı tohumlarının çoğaltılması, çiftçilerin üretime teşvik edilmesi ve Düzce'de siyez buğdayı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
Doğal tarım yöntemleriyle üretim yapan Düzce Belediyesi Tarım Akademisi, yanmış hayvan gübresiyle karıştırılan toprağa ekilen siyez buğdayını suni gübre kullanmadan tamamen doğal şekilde yetiştirecek.
Siyez buğdayı, yüksek besin değeri ve korunmuş genetik yapısıyla dikkat çekiyor. Projenin ilerleyen aşamalarında elde edilecek siyez tohumlarının daha geniş alanlarda ekilerek üretimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.