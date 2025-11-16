Düzce Pazar gününe sisle uyandı! Görüş mesafesi düştü

1

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Özellikle D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve şehir merkezindeki bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Trafikte ilerleyen sürücüler, uyarı ışıklarını yakarak kontrollü seyretti. Şehir merkezini etkisi altına alan sis tabakası, yüksek kesimlere çıkıldıkça yerini güneşe bıraktı. Yüksek noktalardan bakıldığında sis tabakasının Düzce ovasını kapladığı görüldü.