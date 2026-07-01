Duyan 'böyle yemek olur mu' diyor, tadan vazgeçemiyor! Rize’nin ezber bozan lezzeti: Pilav üstü ballı kadayıf

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Geçmişte her yaştan insanın pilav üstü kadayıf tükettiğini ama son zamanlarda şeker hastalığının yaygınlaşmasıyla genç neslin daha fazla tercih ettiğini sözlerine ekleyen Reyhanoğlu, "Eskiden insanlar bu kadar bilinçli değildi çünkü şeker hastalığı bu kadar yaygın değildi. Son yıllarda şeker hastalığı yaygınlaştığı ve insanlarımız bilinçlendiği için bunu çoğunlukla gençler yiyor ya da sağlık sorunu olmayan insanlar tüketiyor. Çünkü her şeyin başı sağlık" dedi.35 yıldır tükettiği pilav üstü kadayıfın lezzetini hiçbir yerde bulamadığını belirten Mehmet Dilli isimli vatandaş ise, "35 yıldır aralıksız tüketiyorum. Hiçbir yerde de bunun tadını göremedim. Bu pilav üstü kadayıfın tadını, lezzetini hiçbir yerde göremedim. Diğer şehirlerde, İstanbul'da olsun, Trabzon'da, Samsun'da hiçbir yerde göremedim. Pilavla kadayıf çok farklı bir lezzet oluyor. Sadece pilavla yesem lezzetini alamam ama bu ikisi birleşince çok güzel oluyor" diye konuştu.