Düşük fiyatlı altın takılara büyük ilgi! Hepsi 22 ve 14 ayar altın
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdıığı piyasalarda düşük fiyatlı altın takılar yoğun ilgi görüyüror. Mersin'de 54 yıldır kuyumculuk yapan Ertaç İnanoğlu, altın fiyatındaki artışa bağlı olarak vatandaşların, gramajı ağır olan ürünler yerine füzyon yöntemiyle gösterişli ama gramajı hafifletilerek imal edilen takılara yöneldiğini söyledi.
MERSİN (İHA)
• 05 Nisan 2024 - 20:12 • Son Güncelleme:
MERSİN (İHA)
• 05 Nisan 2024 - 20:12 • Son Güncelleme: