Düşük fiyatlı altın takılara büyük ilgi! Hepsi 22 ve 14 ayar altın

Kuyumcu İnanoğlu, geçen haftalarda altının gramının 2 bin 540 liraya kadar yükseldiğini ancak seçimlerden sonra tekrar bir gerileme yaşandığını belirtti. Çeyrek altının yaklaşık 4 bin 500 liralara yaklaştığını ifade eden İnanoğlu, "Şimdi 4 bin 50, 4 bin 100 bandında dolanıyor. Beklentimiz haziran ayı gibi altın onsunun biraz yukarı doğru çıkması, dolar da biraz yükseldiği takdirde haziran sonu gibi altının gramı 2 bin 815 lira civarında olacak. Bu da demek oluyor ki çeyrek altının 4 bin 600 liralara kadar çıkması bekleniyor" dedi.