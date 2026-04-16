Dünyanın gözü bu tarlalarda: Taşköprü’nün beyaz altını için kritik mesai başladı!

2

Tarlalarda sabahın erken saatlerinden itibaren mesaiye başlayan günlükçü kadınlar, sarımsağın sağlıklı gelişimi için büyük emek harcıyor. Taşköprü sarımsağı, kendine özgü aroması, uzun raf ömrü ve yüksek kalitesiyle hem yurt içinde hem de uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor. Üreticiler, sezon boyunca yapılan bakım çalışmalarının verimi artıracağını belirtiyor.